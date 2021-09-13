В Санкт-Петербурге женщина била своих детей палкой и держала на цепи

Возбуждено уголовное дело по пунктам а, г части 2 статьи 117 УК Р. Ф. Женщину арестовали, в ближайшее время ей предъявят обвинение.

В Санкт-Петербурге женщина била своих детей палкой и держала на цепи. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

31-летняя жительница Санкт-Петербурга в воспитательных целях избивала деревянной палкой и руками восьмилетнего сына и шестилетнюю дочь. Также женщина привязывала детей на цепь в коридоре своей квартиры на проспекте Энергетиков и морила их голодом.