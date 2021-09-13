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В Рыбновском селе поймали мигранта с поддельными водительскими правами
Нарушителя обнаружили в селе Ходынино во время патрулирования населенного пункта.

В Рыбновском районе полицейские задержали 28-летнего иностранца с поддельными «правами». Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает региональное УМВД.

Нарушителя обнаружили в селе Ходынино во время патрулирования населенного пункта. Правоохранители остановили мужчину для проверки документов. Выяснилось, что у 28-летнего гражданина одной из стран Средней Азии имеются поддельные водительские права. Также полицейские установили, что мужчина находится на территории России с нарушением миграционного законодательства.

Подделку изъяли. Злоумышленника задержали.

В отношении мигранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.