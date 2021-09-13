В касимовском селе закрывают школу и детсад из-за неготовности к отопительному сезону

Жителям предложили возить детей в соседнее село Торбаево за 10-15 километров. Школьников планируют обучать во вторую смену, а детсадовцев объединить в одну группу, независимо от возраста. При этом дошкольникам запретили выделять автобус для доставки детей в Торбаево.

В селе Подлипки Касимовского района закрывают школу и детсад из-за неготовности к отопительному сезону. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщил местный блогер Дмитрий Детинов.

По словам жителей села, о закрытии им сообщила начальник управления образования Касимовского района Светлана Феоктистова. Жителям предложили возить детей в соседнее село Торбаево за 10-15 километров. Школьников планируют обучать во вторую смену, а детсадовцев объединить в одну группу, независимо от возраста. При этом дошкольникам запретили выделять автобус для доставки детей в Торбаево.

Жители села сообщили, что закрытие связано с тем, что во всех Подлипках отопление отрезано от центральной системы.

«В мае был разыгран тендер на установку котлов отопления для школы и детского сада. Срок окончания работ 31 августа. На данный момент залито лишь основание под котлы. Старую котельную, отапливающую село разобрали, жителей многоквартирных домов, получавших тепло от старой котельной, переводят на индивидуальное отопление», — говорится в сообщении блогера.