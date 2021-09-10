Перекресток улиц Новой и Горького из-за ремонтных работ перекроют на три дня

Движение по перекрестку закроют с 22:00 10 сентября до 04:00 13 сентября из-за капитального ремонта теплосетей.

Перекресток улиц Новой и Горького из-за ремонтных работ перекроют на три дня. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Движение транспорта на перекрестке закроют с 22:00 10 сентября до 04:00 13 сентября. Причина — капитальный ремонт теплосетей. Место ремонтных работ огородят и установят предупреждающие знаки.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании маршрутов.