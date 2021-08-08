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Следователи нашли одну из школьниц, пропавших из рязанского лагеря
Одну из девочек, сбежавших из рязанского лагеря в июле, нашли. 15-летнюю Ульяну Фокину разыскали в Самарской области, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СКР в воскресенье, 8 августа.

Одну из девочек, сбежавших из рязанского лагеря в июле, нашли. 15-летнюю Ульяну Фокину разыскали в Самарской области, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СКР в воскресенье, 8 августа.

Обе девочки уехали в другой регион вместе, но там их пути разошлись. 16-летнюю Кристину Таланину продолжают искать.

Любую информацию о Кристине Таланиной просят сообщать по телефонам +7 (910) 906-11-41 или 8 (49131) 2-24-64.

Напомним, 15-летняя Ульяна Фокина и 16-летняя Кристина Таланина убежали из лагеря в Касимовском районе примерно в 16:00 20 июля.