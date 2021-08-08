Рязанское МЧС выпустило еще одно метеопредупреждение о сильной жаре
Рязанское МЧС выпустило еще одно метеопредупреждение о сильной жаре. Оно опубликовано на сайте ведомства в воскресенье, 8 августа.
Рязанское МЧС выпустило еще одно метеопредупреждение о сильной жаре. Оно опубликовано на
На территории Рязанской области 8-9 августа ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +35 градусов.
Жителей просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности.
Напомним, в регионе с 9 по 11 августа сохранится жара +30… +33 градуса.