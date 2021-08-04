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В реке Старица утонул 50-летний мужчина
Погибший — житель Заборья. Вечером 3 августа он сообщил брату, что пойдет купаться, но так и не вернулся.

В среду, 4 августа, в Солотче из реки Старица достали тело 50-летнего мужчины. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области. В ведомстве рассказали, что погибший — житель Заборья. Вечером 3 августа он сообщил брату, что пойдет купаться, но так и не вернулся. Родственник погибшего нашел его вещи на берегу реки и обратился в экстренную службу. По предварительной информации, рязанец находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту гибели проводится доследственная проверка.

Напомним, тело мужчины достали из реки утром.