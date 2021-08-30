Трое рязанцев получили возможность вступить в регистр доноров костного мозга с помощью «Почты России»

Первые 1 000 кандидатов на вступление в регистр доноров костного мозга, в том числе трое рязанцев, получили от «Почты России» письма с наборами для взятия мазка. Возможность вступить в регистр доноров костного мозга без визита в лабораторию для сдачи крови появилась благодаря совместному проекту «Почты России», национального РДКМ и Русфонда, который стартовал 14 июля 2021 года.

Первые 1 000 кандидатов на вступление в регистр доноров костного мозга, в том числе трое рязанцев, получили от «Почты России» письма с наборами для взятия мазка. Возможность вступить в регистр доноров костного мозга без визита в лабораторию для сдачи крови появилась благодаря совместному проекту «Почты России», национального РДКМ и Русфонда, который стартовал 14 июля 2021 года.

Партнеры получили заявки на вступление в регистр от жителей 79 регионов России от Калининграда до Сахалина.

Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru . После этого доброволец получает по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, соглашением о вступлении в регистр, анкетой о состоянии здоровья, а также согласиями на обработку и передачу персональных данных. Мазок с внутренней стороны щеки можно взять самостоятельно с помощью палочек, без медицинского работника. После взятия мазка палочки и заполненные документы нужно отправить по почте в Казань, где специалисты лаборатории Казанского (Приволжского) федерального университета проведут типирование и определят генотип добровольца, данные будут включены в информационную систему национального РДКМ. Пересылка образца бесплатна для добровольца — ее оплачивает «Почта России».

«Уже сейчас видно, что интерес к вступлению в регистр доноров костного мозга оказался выше, чем мы ожидали, и количество заявок постоянно растет. Мы очень воодушевлены первыми результатами и тем, что наш проект находит отклик в сердцах людей по всей стране, — прокомментировала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Почты России Раиса Ирз. — Нашему проекту всего полтора месяца, причем интенсивность заявок росла — в первые дни их было не так много, в последние пару недель существенно больше. На сегодня в казанскую лабораторию поступили первые 187 писем с образцами эпителия, а конверты, которые люди отнесли на почту несколько дней назад, еще в пути. Я призываю всех, кто получает конверт, обязательно им воспользоваться и не затягивать с отправкой обратно, ведь каждая новая анкета в регистре — это дополнительный шанс спасти чью-то жизнь».

Русфонд участвует в развитии донорства костного мозга в РФ с 2010 года. В 2017 году Русфонд открыл национальный РДКМ. Это некоммерческий регистр, он назван именем Васи Перевощикова — мальчика из Удмуртии, которому так и не нашли донора.

Сейчас в национальном РДКМ 51 865 потенциальных донора, во всех российских донорских базах — около 160 000, а необходимый минимум для нашей страны определен Правительством в 500 000 доноров. Пандемия коронавируса еще больше обострила нехватку добровольцев и усложнила их рекрутинг: донорские акции были отменены, а потребность в трансплантациях осталась. Так возникла идея организовать онлайн-рекрутинг и сделать его доступным для всех.





