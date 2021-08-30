Стало известно, когда завершатся работы на Солотчинском шоссе

Ремонт Солотчинского шоссе завершат к ближайшим выходным, 4-5 сентября. Сейчас дорожные строители перешли на ночной режим работы, чтобы не создавать неудобства горожанам.

По информации собственных источников РЗН. Инфо, ремонт Солотчинского шоссе завершат к ближайшим выходным, 4-5 сентября. Сейчас дорожные строители перешли на ночной режим работы, чтобы не создавать неудобства горожанам.

Напомним, рязанцы жаловались на пробку, которая начиналась от развлекательного центра «Окская жемчужина». Ремонтировать участок дороги у поста ДПС стали на прошлой недели.