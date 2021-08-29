В Рязани произошло ДТП с участием маршрутки
В Рязани на Московском шоссе возле остановки «Дом книги» произошла авария с участием маршрутки и легковушки. Фото с места ДТП прислали РЗН. инфо очевидцы в воскресенье, 29 августа.
В Рязани на Московском шоссе возле остановки «Дом книги» произошла авария с участием маршрутки и легковушки. Фото с места ДТП прислали РЗН. инфо очевидцы в воскресенье, 29 августа.
Участниками аварии стали автомобиль Renault Logan и маршрутка № 46.
Выясняется официальная информация о случившемся.