В Рязани произошло ДТП с участием маршрутки

В Рязани на Московском шоссе возле остановки «Дом книги» произошла авария с участием маршрутки и легковушки. Фото с места ДТП прислали РЗН. инфо очевидцы в воскресенье, 29 августа.