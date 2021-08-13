Умер руководитель рязанского театра «Переход» Геннадий Кириллов

Геннадий Кириллов скончался в ночь на 13 августа в возрасте 77 лет.

Умер руководитель рязанского театра «Переход» Геннадий Кириллов. Об этом сообщили в группе театра «Вконтакте».

Геннадий Кириллов скончался в ночь на 13 августа в возрасте 77 лет. В 1998 году он основал в РГУ студенческий театр и был его художественным руководителем в течение 20 лет.

Геннадий Кириллов закончил режиссерский факультет ГИТИСа, был заслуженным деятелем культуры России, лауреатом золотой медали Виктора Розова «За вклад в отечественную культуру», лауреатом международных и всероссийских театральных фестивалей и конкурсов.