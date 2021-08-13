На улице Новоселов установят разделитель полос

Речь идет об участке дороги, где не было бордюрного разделителя — от остановки «Шереметьево» до кругового движения около ТЦ «Европа».

На улице Новоселов установят разделитель полос. Кадры с участка дороги в Песочне разместили очевидцы в соцсетях в пятницу, 13 августа.

Речь идет об участке дороги, где не было бордюрного разделителя — от остановки «Шереметьево» до кругового движения около ТЦ «Европа».

«Каких-либо проблем тут никогда не было, зато выезды со дворов теперь закрыты», — отметил автор видео.