Опубликована подробная программа мероприятий в Рязани ко Дню города

В Рязани 7-8 августа пройдет празднование Дня города. Со 2 по 8 августа проведут множество культурных и развлекательных мероприятий, приуроченных к 926-летию Рязани.

В Рязани в выходные 7-8 августа пройдет празднование Дня города. Со 2 по 8 августа проведут множество культурных и развлекательных мероприятий , приуроченных к 926-летию Рязани.

В понедельник, 2 августа, в 9:30 на площади перед Успенским собором Рязанского Кремля пройдет Молебен во славу города Рязани. В 10:15 на площади имени генерала армии В. Ф. Маргелова пройдет Церемония возложения цветов к Мемориалу воинам, погибшим в локальных войнах.

В 11:00 в ГАУ РО «СШОР «Олимпиец» стартует Военно-спортивный праздник «Рязань — столица ВДВ».

Откроется фотовыставка «Мой город» в «ЦДТ «Феникс». Ее можно будет посетить до 15 августа.

С 3 по 6 августа в каждом районе города пройдут отдельные праздники — «Район-Fest»: 3 августа в 18:00 в сквере РДМ состоится праздник Железнодорожного района, 4 августа в 18:00 у ДК «Приокский» — праздник Московского района. 5 августа в 18:00 в сквере имени Александрова отметят 75-летие Октябрьского района.

В сквере РГДДТ 6 августа пройдет мероприятие «Сердце Рязани — Советский район!», а на Монастырской площади в Солотче — «Моя малая родина — Солотча».

5 августа в 13:00 в библиотеке имени Есенина откроется фотовыставка «Из прошлого в будущее», 6 августа в администрации города пройдет видеоконференция с городами-партнерами. Запланирован футбольный матч между командами Правительства области и администрации города на площадке «ДЮСШ «Золотые купола».

С 6 по 8 августа в Рязанском музее путешественников будут работать фотовыставки, посвященные Дню города.

7 августа в 8:30 на восьми площадках пройдет общегородская зарядка: в ЦПКиО, сквере имени Александрова, парке Гагарина, в Новопавловской роще, Лесопарке, в «СК «Химик», в парке Морской славы и Комсомольском.

В 9:30 в Кремлевском сквере откроют мемориальный «Камень о заложении Переяславля-Рязанского». В это же время в центре уличного спорта «Под мостом» стартует Открытый кубок города Рязани по баскетболу.

В 10:00 на территории Рязанского Кремля начнется 6-й Межрегиональный фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны». В 12:00 в областной филармонии состоится торжественный прием, посвященный Дню города.

В 13:00 на улице Почтовой, у памятника Евпатию Коловрату, стартует Квест-фестиваль «Код города-926». В 14:00 в библиотеке имени Есенина начнется II городской инклюзивный фестиваль «Дорогою добра».

В 15:00 в Лесопарке состоится финал «Ночной лиги 3×3». В 16:00 там начнется фестиваль «Арт-полянка». В 16:00 в библиотеке имени Есенина состоится музыкально-поэтический концерт рязанского отделения «Клуба романтиков».

В 18:00 в культурном пространстве «FABRIKA» пройдет интеллектуальная игра для молодежи «Рязанский квиз». Вечером, в 19:00, начнется Первый музыкальный кубок КВН губернатора Рязанской области в Зеленом театре.

Также 7 августа в ЦПКиО с 14:00 до 16:45 пройдут фестивали «Арт-парк», «Авто-фест», социальная акция «Я люблю Рязань», экскурсии и мастер-классы Российского союза кузнецов, поэтический фестиваль «Звуколет», фестиваль «Дни джаза в Рязани», пройдет награждение победителей квест-фестиваля «Код города-926».

8 августа в 11:00 в спортшколе «Айсберг» пройдет финал Летнего Кубка города Рязани по хоккею с шайбой среди любительских команд. В 16:00 в Лесопарке начнет работу «Арт-полянка», в 17:00 начнется Автомобильный фестиваль «Green kar fest».

Завершится день в 19:00 концертом групп «ВАВИ», «Сан-Тропе» и Алины Перовой в Зеленом театре.