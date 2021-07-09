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Блок безопасности филиала «Рязаньэнерго» продолжает борьбу с воровством электроэнергии в регионе
В марте 2021 года группа инспекционного контроля отдела безопасности совместно с сотрудниками Касимовского района электрических сетей филиала «Рязаньэнерго» выявила, то в поселке Крутоярский Касимовского района пилорама незаконно потребляет электроэнергию. У предприятия не было договора. На организацию составили акт о бездоговорном потреблении электроэнергии в объеме 5,034 млн. кВт⋅ч на сумму 23,7 млн. рублей.

С начала года в Рязанской области составлено 14 актов неучтенного потребления в объеме 5,2 млн кВт⋅ч, на сумму свыше 24,5 млн. рублей. Об этом сообщили в «Рязаньэнерго».

В марте 2021 года группа инспекционного контроля отдела безопасности совместно с сотрудниками Касимовского района электрических сетей филиала «Рязаньэнерго» выявила, то в поселке Крутоярский Касимовского района пилорама незаконно потребляет электроэнергию. У предприятия не было договора. На организацию составили акт о бездоговорном потреблении электроэнергии в объеме 5,034 млн. кВт⋅ч на сумму 23,7 млн. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, виновных привлекут к ответственности.

«Воровство электроэнергии повышает вероятность аварий в сети и способствует возникновению пожароопасных ситуаций в регионе. Своими противоправными действиями мошенники подвергают смертельно опасному риску не только свою жизнь, но и нормальное функционирование работы социально значимых объектов. Все это — самое настоящее преступление, которое должно и всегда будет наказано», — подчеркивает заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье», — отметил директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.