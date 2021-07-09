В Рязани арестовали подростков, которых подозревают в убийстве двух мужчин

По статье «Убийство» им грозит до 20 лет лишения свободы.

В Рязани арестовали подростков, которых подозревают в убийстве двух мужчин. Об этом сообщил сайт телеканала РЕН ТВ.

17-летнего Тимофея и 16-летнего Романа арестовали по подозрению в убийстве двух мужчин без определения места жительства.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Рязанской области Ирина Котова сообщила, что по уголовному делу назначены необходимые экспертизы и проводятся следственные действия.

По сообщению СМИ, суд уже избрал школьникам меру пресечения, но на заседание прессу не пустили.

Известно, что как минимум ближайшие два месяца они проведут за решеткой.

По статье «Убийство» им грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, тела двух мужчин обнаружили в Голенчинском пруду 6 июля. 8 июля по подозрению в убийстве задержали двух подростков.