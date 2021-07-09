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Российские предприниматели рассказали, что ждут укрепления курса рубля
Эксперты института народнохозяйственного прогнозирования РАН провели опрос на российских предприятиях весной 2021 года. 47,95% руководителей рассказали, что в ближайшее время им выгодно укрепление курса рубля.

Российские предприниматели рассказали, что ждут укрепления курса рубля. Об этом пишет ГЛАС.РУ.

Весной 2021 года эксперты института народнохозяйственного прогнозирования РАН провели опрос на российских предприятиях. Руководители ответили на вопрос о наиболее выгодном для них развитии событий на валютном рынке.

47,95% руководителей рассказали, что в ближайшее время им выгодно укрепление курса рубля, 38,36% опрошенных выбрали стабильность курса рубля, а 8,22% проголосовали за слабый рубль.

Укрепление курса рубля для 52,3% руководителей связано с потребностью в закупке иностранных машин или оборудования, для 54,6% - с высокой долей импорта в проводимых предприятием закупках сырья или комплектующих.