В Рязани пропала 75-летняя пенсионерка с седыми волосами

В Рязани ведут поиски женщины 1946 года рождения. Собота Виктория Вячеславовна пропала в воскресенье, 4 июля. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

В Рязани ведут поиски женщины 1946 года рождения. Собота Виктория Вячеславовна пропала в воскресенье, 4 июля. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». Около 12:00 женщину видели в последний раз, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 160 см, худая, седые короткие волосы, голубые глаза. На женщине были красная кепка, темные штаны и футболка, коричневые кроссовки. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. Всех, кто видел женщину или знает о ее местонахождении, просят звонить по телефону 88007005452 или 112. В поисках нужна помощь добровольцев.