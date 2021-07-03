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Рязанское минприроды установило, кто загрязняет реку Старицу
Рязанское минприроды установило юрлицо, причастное к загрязнению Старицы. По результатам расследования министерство направило уведомление о возбуждении административного дела в отношении юридического лица, причастного к загрязнению водоема.

Рязанское минприроды установило юрлицо, причастное к загрязнению Старицы. Об этом сообщает «МК в Рязани».

Ранее ведомство возбудило административные дела по факту нарушения законодательства в области охраны водных объектов в отношении неопределенного круга лиц.

Минприроды запросило у ГИБДД данные об ассенизаторских машинах, которые заметили в Заборье, а также схему канализации в Солотче у мэрии. У муниципального предприятия «Быт» выяснили про точки приема жидких отходов.

Аккредитованная лаборатория 22 и 29 июня взяла пробы воды для исследования. Результаты первого забора показали соответствие ПДК водоему рыбохозяйственного назначения. По второму исследованию данных еще нет.

Информацию по факту слива канализационных стоков в селе Заборье направили в региональные управления Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

По результатам расследования министерство направило уведомление о возбуждении административного дела в отношении юридического лица, причастного к загрязнению водоема.

Напомним, ранее в поселке Солотча местные жители возмутились тем, что участок реки Старицы и прилегающего пляжа загрязняют выбросами из канализации.

В Рязанском районе в селе Заборье на видео сняли машину ассенизаторов, которая сливала канализационные стоки в Старицу.