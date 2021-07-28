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Открылась регистрация на девятый международный форум «Россия — спортивная держава»
В работе форума поучаствуют руководители федеральных органов власти, главы субъектов России, руководители и представители международных и российских спортивных организаций, известные спортсмены, ученые, бизнесмены и эксперты отрасли.

26 июля открылась регистрация участников на IX Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» — крупнейшее мероприятие спортивно-деловой направленности, которое пройдет 8-10 сентября 2021 года в Казани. Об этом сообщили в региональном минспорте. В работе форума поучаствуют руководители федеральных органов власти, главы субъектов России, руководители и представители международных и российских спортивных организаций, известные спортсмены, ученые, бизнесмены и эксперты отрасли. Ожидается, что на форум приедут более трех тысяч официальных делегатов из всех регионов России.«2020 год внес известные ограничения в проведение знаковых общероссийских и международных мероприятий. Но в этом году подготовка к форуму „Россия — спортивная держава“ идет в полную силу. Форум станет площадкой для плодотворного диалога между представителями спортивной индустрии, государственными структурами и представителями бизнес-кругов. Уверен, он пройдёт на самом высоком уровне», — отметил министр спорта России Олег Матыцин.На форуме запланировали обширная программа. На пленарной сессии «Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях» затронут вопросы обеспечения национальных целей развития и задач фронтальной стратегии правительства Россиисредствами физической культуры и спорта. Спикеры, участники и гости поговорят, как сбалансировать развитие массового спорта и спорта высших достижений, есть ли будущее у спортивных соревнований в формате онлайн.Всего в рамках мероприятия состоится около тридцати круглых столов, панельных дискуссий, стратегических сессий. Предварительно определены следующие ключевые темы дискуссий:

  • «Спорт и туризм. Развитие перспективного рынка»
  • «Меры и инструменты государственной поддержки. Что нужно предпринимателю?»
  • «Развитие профессионального спорта в условиях сокращения его финансирования»
  • «Религия и спорт. Стратегия взаимодействия»
  • «Выбирая профессию. Какие специалисты нужны в спортивной отрасли?»
  • «Реализация федерального закона о гармонизации законодательства в части физической культуры, спорта и образования»
  • «Создание общественной спортивной инфраструктуры как фактор развития городов и сельских территорий»
  • «Вернуться в строй. Преодоление последствий COVID-19 средствами физической культуры и спорта»

Также на форуме планируется провести международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех» и спортивный саммит «Россия — Белоруссия».В настоящее время программа дополняется и вскоре будет доступна на сайте форума.Заявку на регистрацию можно подать на официальном сайте форума. По вопросам информационного партнерства, для получения подробной информации, можно обращаться в пресс-службу форума: тел.: +7 (903) 162-96-97, 8 (495) 640-88-50, e-mail: press@s-f-r.ru.