Открылась регистрация на девятый международный форум «Россия — спортивная держава»

В работе форума поучаствуют руководители федеральных органов власти, главы субъектов России, руководители и представители международных и российских спортивных организаций, известные спортсмены, ученые, бизнесмены и эксперты отрасли.

26 июля открылась регистрация участников на IX Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» — крупнейшее мероприятие спортивно-деловой направленности, которое пройдет 8-10 сентября 2021 года в Казани. Об этом сообщили в региональном минспорте. В работе форума поучаствуют руководители федеральных органов власти, главы субъектов России, руководители и представители международных и российских спортивных организаций, известные спортсмены, ученые, бизнесмены и эксперты отрасли. Ожидается, что на форум приедут более трех тысяч официальных делегатов из всех регионов России.«2020 год внес известные ограничения в проведение знаковых общероссийских и международных мероприятий. Но в этом году подготовка к форуму „Россия — спортивная держава“ идет в полную силу. Форум станет площадкой для плодотворного диалога между представителями спортивной индустрии, государственными структурами и представителями бизнес-кругов. Уверен, он пройдёт на самом высоком уровне», — отметил министр спорта России Олег Матыцин.На форуме запланировали обширная программа. На пленарной сессии «Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях» затронут вопросы обеспечения национальных целей развития и задач фронтальной стратегии правительства Россиисредствами физической культуры и спорта. Спикеры, участники и гости поговорят, как сбалансировать развитие массового спорта и спорта высших достижений, есть ли будущее у спортивных соревнований в формате онлайн.Всего в рамках мероприятия состоится около тридцати круглых столов, панельных дискуссий, стратегических сессий. Предварительно определены следующие ключевые темы дискуссий:

«Спорт и туризм. Развитие перспективного рынка»

«Меры и инструменты государственной поддержки. Что нужно предпринимателю?»

«Развитие профессионального спорта в условиях сокращения его финансирования»

«Религия и спорт. Стратегия взаимодействия»

«Выбирая профессию. Какие специалисты нужны в спортивной отрасли?»

«Реализация федерального закона о гармонизации законодательства в части физической культуры, спорта и образования»

«Создание общественной спортивной инфраструктуры как фактор развития городов и сельских территорий»

«Вернуться в строй. Преодоление последствий COVID-19 средствами физической культуры и спорта»