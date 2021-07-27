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В Спасске из окна дома выпал ребенок
Отец семейства ушел на работу, а мама была на общей кухне в общежитии. Женщина не нашла ребенка в комнате, когда вернулась.

Утром в понедельник, 26 июля, в Спасске из окна дома выпала девочка. Об этом пишет ИД «Пресса».

В сообщении отметили, что в семье, где произошел инцидент, двое детей. Утром старшая девочка спала, а младшая (1 год 10 месяцев) играла в комнате. Отец семейства ушел на работу, а мама была на общей кухне в общежитии. Женщина не нашла ребенка в комнате, когда вернулась. Позвала девочку, но она не откликнулась.

Мама увидела ребенка внизу на крыше подвального помещения.

Женщина вызвала скорую. Ребенка доставили в Спасскую больницу, а затем в ДОКБ в Рязани. У девочки диагностировали сотрясение мозга.

На мать составили административный протокол по статье «неисполнение родителями обязанностей» КоАП Р. Ф. Отмечается, что наказание будет зависеть от тяжести вреда здоровью ребенка.