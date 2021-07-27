В Рязанской области возобновились поджоги в лесах

По их словам, в воскресенье и понедельник неизвестный совершил еще четыре поджога. Чтобы предотвратить трагедии, активисты собирают добровольцев для патрулирования леса.

В Рязанской области возобновились поджоги в лесах. Об этом во вторник, 27 июля, сообщили активисты Экологического рязанского альянса в группе в соцсети.

По их словам, в воскресенье и понедельник неизвестный совершил еще четыре поджога. Чтобы предотвратить трагедии, активисты собирают добровольцев для патрулирования леса.

«Нужны добровольцы для патрулирования леса на велосипедах. Мы предоставим фэтбайки, организуем связь с Пожлесом и полицией», — пишут активисты.

Волонтеров сформируют в группы по три-четыре человека и составят график патрулирования по территории от Солотчи до Приозерного.

Всех заинтересованных просили звонить по указанным номерам 513-400 или +7 (961) 132-29-64 .

Ранее РЗН. инфо рассказывали, как в Мещере ловят диверсанта, 26 раз совершившего поджоги в лесу. По версии местных жителей, он приезжает на велосипеде и поджигает мусор вблизи деревьев.