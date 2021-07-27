В Рязани поймали мотоциклиста без госномеров

Мужчину заметили во время движения по Первомайскому проспекту. На мотоцикле не было регистрационных номеров.

В Рязани сотрудники ППС заметили мужчину, который управлял мотоциклом без госномеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчину заметили во время движения по Первомайскому проспекту. На мотоцикле не было регистрационных номеров. Также выяснилось, что у водителя не было полиса ОСАГО. Нарушителя привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.37 и по части 2 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.