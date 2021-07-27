В России планируют ввести новый праздник

Праздник будут отмечать второй четверг ноября.

В России планируют ввести новый праздник. Проект соответствующего указа президента опубликован на портале regulation.gov.ru .

Минпромторг предложил ввести праздник День качества, который будут отмечать второй четверг ноября.

Документ разработали в соответствии с правилами утверждения памятных дней: они вводятся распоряжением главы государства в связи со знаменательными событиями и датами, которые имеют особое значение для страны и общества.

«Установление государственного праздника необходимо в связи с масштабными задачами, стоящими перед страной, и важностью развития конкуренции как одного из ключевых направлений государственного курса Российской Федерации», — отмечено в проекте.

По мнению авторов проекта, праздник будет способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к качественным товарам и услугам. Там также уверены, что это станет «поводом для формирования идеологии качества среди органов государственной власти, предприятий и общественности».