Рязанские депутаты приняли ремонт дороги в центре города

Зампред облдумы Александр Шевырев и депутат рязгордумы Александр Чайка приняли участие в общественной приемке участка дорожного полотна по Николодворянской, Право-Лыбедской улицам и Войкову переулку.

Во вторник, 27 июля, зампред облдумы Александр Шевырев и депутат рязгордумы Александр Чайка приняли участие в общественной приемке участка дорожного полотна по Николодворянской, Право-Лыбедской улицам и Войкову переулку. Также на осмотре присутствовали представители управления благоустройства города и подрядчика.

Данный маршрут использовался в качестве объездной дороги на время ремонта Астраханского моста и вызывал справедливые нарекания как рязанских водителей, так и пассажиров общественного транспорта. После открытия движения по улице Ленина из областного бюджета были выделены средства для приведения в нормативное состояние использовавшегося для объезда участка протяженностью более одного километра. Начальная максимальная стоимость контракта — 20 млн рублей — по результатам торгов была снижена до 16 млн 276 тысяч рублей.

Работы на площади 7,5 тысяч квадратных метров проводили в течение трех недель. Зампред облдумы Александр Шевырев отметил, что ход ремонта дороги контролировался на всех этапах. Многоуровневый депутатский контроль осуществлялся в рамках исполнения поручения губернатора Николая Любимова.

«Подрядчик справился с работой в оптимальные сроки, — подчеркнул парламентарий. — Все работы не только качественно выполнены, но и была найдена возможность расширить отдельные виды, о которых попросили жители окрестных домов».

По просьбам рязанцев, подрядчик установил валики для отвода дождевых потоков в сторону от дворовых территорий. Также были восстановлены несколько пешеходных тротуаров и частично заменен бордюрный камень, хотя данным контрактом это не предусматривалось.

В рамках исполнения контракта были созданы условия для маломобильных граждан, выполнено понижение бордюрного камня, места технологического отбора проб заделаны. В ходе ремонта использовались прогрессивные технологии. В частности, обустроены так называемые плавающие смотровые люки, что позволяет избежать перепадов на дорожном полотне. Как было отмечено в ходе контрольного мероприятия, разметку на дорогу нанесут позже уже другие службы, а подрядчик в течение пяти лет обязан по гарантии устранить все возможные дефекты, если такие возникнут.