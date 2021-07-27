РЭСК напомнила о своевременной оплате за электроэнергию

Также ПАО «РЭСК» напомнило, что с 1 января 2021 года снят мораторий введения ограничения на подачу электроэнергии и начисление пени при наличии задолженности за потребленные энергоресурсы.

Рязанская энергосбытовая компания (входит в группу «РусГидро») напомнила рязанцам о своевременной оплате за потребляемые энергоресурсы. Полученную квитанцию необходимо оплатить не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

Оплатить счета рязанцы могут с помощью интерактивных сервисов:

Также ПАО «РЭСК» напомнило, что с 1 января 2021 года снят мораторий введения ограничения на подачу электроэнергии и начисление пени при наличии задолженности за потребленные энергоресурсы.

В случае отказа должника добровольно погасить образовавшуюся задолженность энергетики будут вынуждены направлять иски в суды, а исполнительные листы приставам для взыскания денежных средств. В данном случае потребителям помимо самой задолженности придется оплатить штрафы, пени и судебные издержки.

Для удобства своевременной доставки квитанций на оплату электроэнергии рязанцы могут воспользоваться электронным сервисом и получать счета в электронном виде на адрес электронной почты , что, в свою очередь, также позволит внести вклад в сохранение природных ресурсов.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте компании www.resk.ru

РусГидро — одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. В группу РусГидро также входят научно-исследовательские, проектно-изыскательские, инжиниринговые организации, а также энергосбытовые компании. Энергосбытовые активы группы консолидированы в дочерней компании АО «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро») и осуществляют продажу энергии конечным потребителям на территории Дальневосточного федерального округа, в Чувашской Республике, Красноярском крае и Рязанской области. Все четыре сбытовые компании РусГидро являются в регионах гарантирующими поставщиками, обслуживающими более трех млн частных клиентов и свыше 100 тысяч корпоративных.

Энергосбытовая компания ПАО «РЭСК» — гарантирующий поставщик, занимающий доминирующее положение на розничном рынке электроэнергии на территории Рязани и Рязанской области. Компания обслуживает свыше 420 тысяч бытовых абонентов и 11 тысяч юридических лиц, а это 42,25% регионального электроэнергетического рынка. ПАО «РЭСК» четвертый год подряд сохраняет позиции в десятке лучших поставщиков электроэнергии России.

В составе компании — три межрайонных отделения и 26 участков сбыта, осуществляющих энергосбытовую деятельность во всех административных районах Рязанской области.