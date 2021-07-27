На пожаре в Ряжске пострадал 63-летний мужчина

Сообщение о пожаре поступило в 2:59. Сгорел деревянный одноэтажный дом с шиферной кровлей.

На пожаре в Ряжске, произошедшем во вторник, 27 июля, пострадал мужчина 1958 года рождения. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 2:59. Сгорел деревянный одноэтажный дом с шиферной кровлей. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На место выезжали три автомобиля и восемь сотрудников противопожарной службы.