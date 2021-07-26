В Кораблинском районе мужчина грозил убить своего зятя

Конфликт произошел на почве алкогольной зависимости пенсионера.

Рязанские полицейские пресекли разгорающийся семейный конфликт в селе Елино Кораблинского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Конфликт произошел между 63-летним местным жителем и его 46-летним зятем. Пенсионер злоупотреблял спиртным и по этому поводу он услышал замечание от мужа своей дочери, который проживает с ним на одной территории. Это не понравилось хозяину дома — он схватил кухонный нож и начал грозить зятю убийством.

В конфликт вмешались жена и теща потерпевшего. Они вызвали полицию.

На рязанца завели уголовное дело. Ему грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.