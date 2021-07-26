В Клепиковском районе в ДТП пострадал ребенок

Land Rover поворачивал налево в сторону парк-отеля «Фестиваль», когда ему в заднюю левую часть врезался Volkswagen Passat. Он шел на обгон по встречке.

В Клепиковском районе в ДТП пострадал ребенок. Об этом пишет ИД «Пресса».

Авария произошла в пятницу, 23 июля, в 22:05 на 184-м километре дороги Москва — Касимов.

Land Rover поворачивал налево в сторону парк-отеля «Фестиваль», когда ему в заднюю левую часть врезался Volkswagen Passat. Он шел на обгон по встречке.

В результате ДТП пострадали пассажиры Volkswagen, в том числе несовершеннолетний ребенок.

По факту аварии проводится проверка.