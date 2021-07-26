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Рязанские полицейские выявили 118 нарушителей с «тонировкой»
При этом с начала текущего года сотрудниками Госавтоинспекции за тонировку были привлечены к ответственности более 13 000 водителей.

В Рязанской области продолжают проходить рейдовые мероприятия «Тонировка». Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, за прошедшие сутки подобные нарушения выявили у 118 автолюбителей. При этом с начала текущего года сотрудниками Госавтоинспекции за тонировку были привлечены к ответственности более 13 000 водителей.

Были также случаи, когда водители отказывались устранить тонировку. Такие правонарушения рассматривались в судебном порядке — их привлекали к административной ответственности.

«Пристальное внимание к светопропускаемости стекол объясняется тем, что тонированные стекла значительно ухудшают видимость, особенно в пасмурную погоду или темное время суток. Это может стать одной из сопутствующих причин ДТП. Без сомнения, такие меры предпринимаются ради безопасности всех участников дорожного движения», — подчеркнули в ведомстве.