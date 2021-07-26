Рязанцы пожаловались на мусор в сквере «Бабушкина радость», который только недавно открылся по улице Забайкальская. Публикации с неубранной территорией в понедельник, 26 июля, РЗН. инфо прислали очевидцы.
По словам местной жительницы, открытый сквер на улице Забайкальская, 16 не убирался с самого открытия.
«Управляющая компания дома №16 отказывается убирать территорию, ссылаясь на то, что этот участок относится к городу», — пишет рязанка.
Жители ближайших домов уже сами начали убирать сквер, но, по словам девушки, через несколько дней ситуация возвращается «к прежнему печальному состоянию». Более того, из-за разведенного мусора на территории также завелись тараканы.
«Не знаем куда обращаться и до кого достучаться. Рязанская администрация в Instagram никаким образом не отреагировала», — подчеркнула девушка.
Сквер «Бабушкина радость» открыли 6 июля.