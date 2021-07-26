Под Рязанью мотоциклист врезался в столб и погиб
25-летний житель Ряжска на мотоцикле Honda CBR не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.
Под Рязанью мотоциклист врезался в столб и погиб. Об этом
Авария произошла в воскресенье, 25 июля, в 00:25 в Рязанском районе на 116-м километре автодороги «Рязань-Ряжск». 25-летний житель Ряжска на мотоцикле Honda CBR не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.
От полученных травм мотоциклист погиб на месте.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.