Жара и ливни придут в Рязанскую область в последнюю неделю июля

26 и 27 июля установится преимущественно солнечная и сухая погода, ночная температура составит плюс 13-16, а днем столбики термометров повысятся до плюс 27 и плюс 30, соответственно. В среду тоже будет не по сезону тепло, плюс 25-30, однако к вечеру, с приближением ложбины циклона «Дирк», небо постепенно заволокут мощные кучевые облака

Жара и грозы с ливнями придут в Центральную Россию в последнюю неделю июля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

26 и 27 июля установится преимущественно солнечная и сухая погода, ночная температура составит плюс 13-16, а днем столбики термометров повысятся до плюс 27 и плюс 30, соответственно — дал свой прогноз Тишковец РИА Новости .

В среду тоже будет не по сезону тепло, плюс 25-30, однако к вечеру, с приближением ложбины циклона «Дирк», небо постепенно заволокут мощные кучевые облака.

«Сначала начнется „слепой“ дождь, который в ночь на четверг перерастет в стену залповых ливней, усилится ветер в порывах до 15-20 метров в секунду, зарычит гулкая небесная канонада, а яростные вспышки молнии вспорют черноту неба. Это будет настоящая ночная летняя гроза», — рассказал Тишковец.

При этом, общее количество осадков, например, в Москве за 12 часов может составить до 5-10 миллиметров, а в окрестностях столицы местами — до 15-20 миллиметров, что эквивалентно почти 1/5 части месячной нормы.

К пятнице погода наладится, а в выходные снова придут грозы.