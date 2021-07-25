В Дядькове мужчина избил девушку в подъезде и стал угрожать заступившимся за нее жильцам

На видео мужчина заталкивает девушку в дом, потом в лифт. Неизвестный говорит «Зачем ты приехала?», ругает девушку. Он толкает ее, несколько раз ударяет. Пострадавшая поднимается, закрывается от него руками