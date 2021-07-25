В Дядькове мужчина избил девушку в подъезде и стал угрожать заступившимся за нее жильцам
На видео мужчина заталкивает девушку в дом, потом в лифт. Неизвестный говорит «Зачем ты приехала?», ругает девушку. Он толкает ее, несколько раз ударяет. Пострадавшая поднимается, закрывается от него руками
В Дядькове мужчина избил в подъезде девушку. Видео с камер наблюдения выложили в соцсети.
Судя по данным с камер, происшествие произошло в ночь на воскресенье, 25 июля.
На видео мужчина заталкивает девушку в дом, потом в лифт. Неизвестный говорит «Зачем ты приехала?», обзывает девушку. Он толкает ее, несколько раз ударяет. Пострадавшая поднимается, закрывается от него руками.
В соцсетях видео сопровождается комментарием свидетеля: «На Малиновой, 3 сегодня происходило избиение девушки, после того, как вызвали полицию угрожает жильцам в общий чат».
Подтверждая свои слова, рязанец приложил скрин из общей переписки жильцов дома. В ней неизвестный написал, что узнает, кто обратился в полицию.
Позже стало известно, что полиция начала проверку.