Полиция начала проверку после избиения девушки в подъезде поселка Дядьково

Жалоба на шум в одной из квартир дома поступила в воскресенье, 25 июля, в 1:30. На место выезжал наряд патрульно-постовой службы

Полиция начала проверку после избиения девушки в подъезде поселка Дядьково. Об этом сообщили РЗН. Инфо в пресс-службе регионального УМВД.

Жалоба на шум в одной из квартир дома поступила в воскресенье, 25 июля, в 1:30. На место выезжал наряд патрульно-постовой службы.

Происшествие зарегистрировали, полицейские начали проверку.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина заталкивает девушку в подъезд, потом и в лифт, ругается, толкает ее, несколько раз ударяет. От ударов пострадавшая падала.