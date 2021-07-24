В России предложили сдвинуть сроки проведения переписи населения
В министерстве предложили провести Всероссийскую перепись населения с 15 октября по 14 ноября.
В России предложили сдвинуть сроки проведения переписи населения. Соответствующий проект Минэкономразвития опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В министерстве предложили провести Всероссийскую перепись населения с 15 октября по 14 ноября.
Изначально перепись должна была пройти в октябре 2020 года, затем ее перенесли на на апрель 2021 года, после — на сентябрь. В июне сообщалось, что перепись пройдет с 1 по 31 октября 2021 года.