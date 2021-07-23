Вильфанд предупредил об опасной погоде в Европейской России
Произошла смена циркуляции воздуха, в атмосфере происходит понижение температуры. Вильфанд добавил, что в некоторых регионах свежие воздушные массы принесут грозу, шквалистый ветер, усиление ветра до 25 метров в секунду
В европейской части России ожидаются опасные погодные явления. Об этом передает
Он объяснил, что произошла смена циркуляции воздуха, в атмосфере происходит понижение температуры.Вильфанд добавил, что в некоторых регионах свежие воздушные массы принесут грозу, шквалистый ветер, усиление ветра до 25 метров в секунду. В Краснодарском крае и Крыму ожидаются сильные осадки из-за смены южных ветров.
Специалист отметил, что в центре Европейской России понижение температуры не приведет к непогоде, а будет «джентльменским».