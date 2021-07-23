В Рязанской области пропал 48-летний мужчина
О мужчине ничего неизвестно с 14 июля. Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номеру +7 (4912)51-21-71.
В поселке Октябрьский Михайловского района Рязанской области пропал 48-летний Александр Кирилин. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Мещера».
О мужчине ничего неизвестно с 14 июля.
Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы, голубые глаза. Одежда: черная кепка, зеленая камуфлированная футболка, черные спортивные штаны, черные шлепанцы.
Особые приметы: на коленях татуировки в виде восьмилучевой звезды, шрам на носу.
Всех, кому известна информация о мужчине, попросили обращаться по номеру +7 (4912)51-21-71.