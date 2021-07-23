В Рязань привезут мощи Александра Невского

Встреча святыни состоится 3 августа в 13:00 в Успенском соборе. В честь прибытия мощей митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершит молебен.

В Рязань привезут мощи Александра Невского. Об этом сообщили на сайте рязанской епархии.

Встреча святыни состоится 3 августа в 13:00 в Успенском соборе. В честь прибытия мощей митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершит молебен.

Поклониться мощам святого князя Александра Невского рязанцы смогут 3 августа после вечернего богослужения с 19:00 до 21:00.

4 августа — с 07:00 и до начала божественной литургии в 07:40, а также с 19:00 до 21:00.

5 августа — с 07:00 до 07:40. После 14:30 святыню перенесут в Александро-Невский район. Там поклониться мощам верующие смогут после молебна, который начнется в 16:30, и до 19:30.

Во время пребывания мощей святого князя Александра в Рязани будут дежурить волонтеры. Мероприятие пройдет с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер.