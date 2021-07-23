Рязанские полицейские уничтожили дикорастущую коноплю в трех районах области
Чтобы не допустить заготовку конопли в качестве сырья для наркотика полицейские ликвидировали в общей сложности 800 квадратных метров зарослей конопли.
Рязанские полицейские уничтожили дикорастущую коноплю в трех районах области. Об этом
В рамках оперативно-профилактической операции «Мак» полицейские обнаружили заросли дикорастущей конопли в Рязанском, Михайловском и Шиловском районах.
В Шиловском районе площадь зарослей составила 600 квадратных метров.
Чтобы не допустить заготовку конопли в качестве сырья для наркотика полицейские ликвидировали в общей сложности 800 квадратных метров зарослей конопли.