Любимов назвал выставку-форум «День поля» эффективной инновационной площадкой

В пятницу, 23 июля, губернатор Николай Любимов принял участие в инновационной агропромышленной выставке-форуме «День поля Рязанской области — 2021».

В пятницу, 23 июля, губернатор Николай Любимов принял участие в инновационной агропромышленной выставке-форуме «День поля Рязанской области — 2021». На форуме также присутствовали зампред правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Борис Шемякин, депутат Госдумы Андрей Красов, первый заместитель председателя Рязанской облдумы Дмитрий Хубезов.

Николай Любимов отметил, что «День поля» это не просто праздник начала уборочной кампании, но и эффективная площадка для продвижения инновационных проектов, привлечения инвесторов, налаживания межрегиональных контактов.

Губернатор отметил успехи в растениеводстве и в животноводстве, в сфере переработки и других направлениях АПК, а также значимость государственной поддержки со стороны федерального центра и региона. По словам Любимова, особое внимание будет уделяться вопросам улучшения качества жизни людей, создания новых рабочих мест. Рязанская область уже получила дополнительно 400 млн рублей из федерального бюджета на ремонт проблемных участков автодорог, половина этих средств направлена в районы. Приоритетными являются вопросы обеспечения сел чистой питьевой водой, утилизации ТКО.

В этом году агропромышленный форум, который проходит в Рязанской области с 2017 года, организован на территории Александро-Невского района — одного из передовых муниципалитетов в развитии АПК, участника федеральной программы по комплексному развитию сельских территорий.

В рамках форума были представлены современные разработки ученых и поставщиков сельхозтехники. Состоялись демонстрационные показы техники в работе. Николай Любимов вместе с почетными гостями форума принял участие в уборке урожая зерновых на комбайнах отечественного производства.