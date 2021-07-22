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В Рязанской области 11-летний мальчик загорелся во время игры с бензином
По предварительной информации, ребенок нашел пластиковую бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и решил поиграть с огнем. Часть жидкости он вылил на землю и поджег.

В Рязанской области загорелся 11-летний мальчик. Об этом пишет «МК в Рязани».

Инцидент произошел 21 июля в деревне Борисовка в Рязанской области, где мальчик был на каникулах у бабушки. Семья ребенка живет в Москве.

По предварительной информации, ребенок нашел пластиковую бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и решил поиграть с огнем. Часть жидкости он вылил на землю и поджег. Он подлил еще бензина, из-за чего огонь вспыхнул и пламя перекинулось на ребенка.

Пострадавшего доставили больницу с ожогами лица, шеи, грудной клетки, рук второй-третьей степени, также у мальчика ожоговый шок. Ребенка решили перевезти в Рязань в ДОКБ имени Дмитриевой.