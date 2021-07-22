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В Рязани столкнулись УАЗ «Патриот» и «Лада Калина»
45-летний рязанец на УАЗ «Патриот» на регулируемом перекрестке при движении на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автомобилем Lada Kalina, которым управлял 26-летний местный житель.

Вечером в среду, 21 июля в Рязани столкнулись УАЗ «Патриот» и Lada Kalina. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 21:00 у дома № 18 по улице Яхонтова. 45-летний рязанец на УАЗ «Патриот» на регулируемом перекрестке при движении на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автомобилем Lada Kalina, которым управлял 26-летний местный житель.

Пострадал водитель Lada, ему оказали медпомощь.