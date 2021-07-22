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В России предложили увеличить штраф за использование телефона за рулем
Штраф за пользование телефоном в 1,5 тысячи рублей, который действует сейчас, является незначительным. Предлагается изменить Кодекс об административных правонарушениях России и повысить штраф для водителей за пользование телефоном во время движения до 10 тысяч рублей.

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил увеличить штраф за использование телефона за рулем до 10 тысяч рублей. Об этом пишет RT со ссылкой на копию письма на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова.

Общественный деятель обратил внимание на ДТП, произошедшее 16 июля в Москве, после которого погибли два маленьких ребенка. По предварительной информации, виновница аварии могли пользоваться телефоном в момент столкновения.

По словам Курдесова, штраф за пользование телефоном в 1,5 тысячи рублей, который действует сейчас, является незначительным. Он попросил изменить Кодекс об административных правонарушениях России и повысить штраф для водителей за пользование телефоном во время движения до 10 тысяч рублей.