В ДТП на мосту в Ульяновске из-за пьяного водителя погиб двухлетний ребенок
Водитель легковушки 1992 года рождения скончался на месте. Двухлетнего ребенка из легковушки доставили в больницу, где он позже скончался. Еще один 25-летний пассажир находится в больнице
В ДТП на мосту в Ульяновске из-за пьяного водителя погиб двухлетний ребенок. Об этом сообщает местное УМВД.
В среду, 21 июля, на «Президентском мосту» 39-летний мужчина на «КаМАЗе» протаранил «Kia Rio», протащил ее, а затем проехался по ней.
Водитель легковушки 1992 года рождения скончался на месте. Двухлетнего ребенка из легковушки доставили в больницу, где он позже скончался. Еще один 25-летний пассажир «Kia» находится в больнице.
Виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело, водителя «КаМАЗа» поместили в изолятор временного содержания.