Рязанский пасечник снял видео для привлечения внимания к гибели пчел
Пасека потомственных пчеловодов из Рязанской области планирует запустить социальный проект, направленный на привлечение интереса молодежи к бортничеству. На производстве проведут экскурсии для детей оставшихся без попечения родителей.
Рязанский пасечник снял видео для привлечения внимания к гибели пчел. Ролик мужчина разместил на своей страничке «
Дмитрий Анохин рассказал, что пасека потомственных пчеловодов из Рязанской области планирует запустить социальный проект, направленный на привлечение интереса молодежи к бортничеству. На производстве проведут экскурсии для детей оставшихся без попечения родителей.
В поддержку социального проекта рязанец снял видеоролик.
«Этим видеороликом мы не пытаемся просто константировать, что пчелы в опасности, и нужно опустить руки, мы доказываем обратное — что их можно спасти развивая отрасль пчеловодства», — отметил Дмитрий.