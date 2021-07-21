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Рязанские полицейские задержали молодых людей, подозреваемых в краже денег у 96-летнего пенсионера
Они украли у рязанца 70 тысяч рублей под видом соцработников.

Рязанские полицейские задержали молодых людей, подозреваемых в краже денег у 96-летнего пенсионера. Подробности дела в среду, 21 июля, приводит региональное управление МВД.

Молодые люди пришли к пенсионеру в квартиру по улице Затинной. Они представились соцработниками и предложили рязанцу бесплатно муку, макароны и крупу. Мужчина согласился принять «гуманитарную помощь» и впустил злоумышленников на кухню. Пока они отсыпали из мешков продукты, молодые люди рассказали о якобы предстоящей реформе по замене бумажных денег и попросили пенсионера предоставить какие-либо денежные купюры, чтобы переписать номера для обмена. Потерпевший достал из тумбочку банкноту и передал гостям. Пока один переписывал номера и отвлекал хозяина, второй незаметно достал из тумбочки 70 тысяч рублей.

По составленным фотороботам полицейские установили марку машины, на которой приезжали злоумышленники и фрагмент номерных знаков. Позже поймали и самих молодых людей — 19-ти и 20-ти летних неработающих жителей села Шумашь.

Похищенные деньги вернули потерпевшему. На злоумышленников завели уголовное дело. Им грозит до пяти лет лишения свободы.