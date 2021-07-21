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Рязанские полицейские рассказали о новом способе мошенничества
Популярной схемой до сих пор остается звонок от якобы сотрудника службы безопасности банка — жертву «информируют» о попытке оформления неизвестным кредита в онлайн-банке. Тогда злоумышленник убеждает гражданина самостоятельно оформить кредит на ту же сумму, обналичить поступившие средства и перечислить на «резервный счет» для мгновенного погашения кредита.

Мошенники придумали новые способ мошенничества. Об этом в среду, 21 июля, сообщает региональное управление МВД.

Популярной схемой до сих пор остается звонок от якобы сотрудника службы безопасности банка — жертву «информируют» о попытке оформления неизвестным кредита в онлайн-банке. Тогда злоумышленник убеждает гражданина самостоятельно оформить кредит на ту же сумму, обналичить поступившие средства и перечислить на «резервный счет» для мгновенного погашения кредита.

В мошеннической схеме участвуют даже «сотрудники полиции» — они звонят подтвердить слова злоумышленника. Также прибегают к помощи бота, который позволяет организовывать звонки с подменного номера прямо из мессенджера.

Новая схема схожа с предыдущей, но реализуется при помощи автоматизированных систем. В настоящее время большая часть мошеннических звонков проходит с применением роботов: с использованием робота в начале диалога и с переключением на робота в конце разговора для получения конфиденциальных сведений, которые доступны только клиенту. Например, код подтверждения совершения банковской транзакции из СМС.

Чтобы быть более убедительными злоумышленники используют психологический прием и перед переключением на робота напоминают жертве, что нельзя называть секретные коды сотрудникам банка, подразумевая, что сотруднику сообщать конфиденциальную информацию нельзя, а роботу — можно.

Рязанцев призвали быть осторожнее и не попадаться на уловки.