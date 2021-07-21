Россиян предупредили о похолодании в выходные дни

При этом после выходных погода существенно не изменится — она будет в пределах нормы.

В европейской части России в выходные дни — 24 и 25 июля — температура воздуха будет ниже нормы. Соответствующий прогноз в среду, 21 июля, дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишут РИА Новости .

«К выходным вся европейская территория будет окрашена синим цветом, то есть температура будет ниже нормы. В Центральном Черноземье на два градуса ниже нормы, на юге Европейской России около и на один градус ниже нормы», — сказал синоптик.

Отмечается, что после выходных погода существенно не изменится — она будет в пределах нормы.

Также синоптик отметил, что в центре европейской части страны не ожидается осадков до конца недели, но на юге ЦФО есть вероятность возникновения опасных природных явлений.