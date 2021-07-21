Касимовцу, который случайно сбил насмерть жену и сжег труп, огласили приговор

В январе 2020 года в правоохранительные органы обратился житель Касимовского района и сообщил, что его односельчанка в течение нескольких дней отсутствует по месту жительства, а ее сожитель рассказывает знакомым разные версии ее исчезновения. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Касимовцу, который случайно сбил насмерть жену и сжег труп, огласили приговор. Об этом сообщает сайт регионального СК.

В январе 2020 года в полицию обратился местный житель, который пожаловался, что его односельчанка пропала, а ее гражданский муж рассказывает разные версии ее исчезновения.

Следователям удалось установить, что в новогодние праздники между сожителями произошел конфликт, после которого мужчина 1980 года рождения решил съездить в магазин за спиртным, чтобы «успокоиться». Перед началом движения обвиняемый не почистил заднее стекло и зеркала заднего вида от снега и случайно сбил жену, сдавая назад.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Чтобы скрыть следы, подсудимый вывез тело погибшей и сжег его.

Мужчину признали виновным по пункту «б» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженном с оставлением места совершения преступления).Ему назначили наказание в виде шести лет колонии-поселения. Приговор вступил в законную силу.