Хлебозаводу №3 вновь потребуется субсидия
Предприятию необходимо новое оборудование, чтобы выполнить необходимые заказы.
Хлебозаводу №3 вновь потребуется субсидия. Об этом стало известно в среду, 21 июля, на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности гордумы.
Причина, по которой необходима субсидия, — рост цен на сырье. Предприятию необходимо новое оборудование, чтобы выполнить необходимые заказы.
Напомним, что в 2020 году Хлебозавод №1 присоединился к Хлебозаводу №3. В январе текущего года рязгордума одобрила передачу субсидий предприятию.